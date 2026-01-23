Desfiló y cantó: Mon Laferte fue la invitada especial de exclusivo evento de moda en París

23 en. 2026 - 18:21 hrs.

Este viernes, la cantante chilena Mon Laferte participó de un desfile de moda en París, donde tuvo la oportunidad de desfilar y cantar para los asistentes un extracto de su último álbum.

Además de cantar, realizó la obertura del evento y contó una historia de principio a fin, una narrativa parecida a lo que reflejó en sus últimas canciones.

El desfile "Eterno" fue organizado por el exvicepresidente de diseño de Calvin Klein, Willy Chavarria. También contó con la presencia del cantante puertorriqueño Lunay y el intérprete italiano Mahmood, quienes actuaron durante la performance de Mon Laferte.

El desfile de la chilena al estilo "Femme Fatale"

A la artista viñamarina le otorgaron la responsabilidad de dar el vamos al evento, y lo hizo nada más y nada menos que con un estilo de cortometraje, concierto y pequeño desfile, cantando además la canción "Femme Fatale" del último álbum con el mismo nombre, sacando aplausos entre los asistentes y elogios en redes sociales.

Luego de haber comenzado el evento, Mon Laferte desfiló con piezas de ropa que el mismo Chavarria diseñó de manera exclusiva para la chilena, consiguiendo llamar la atención de los internautas que veían el evento en vivo por YouTube.

Portales internacionales como Vogue y Rolling Stone elogiaron la participación de la cantante, destacando su capacidad para no solo cantar, sino que también para demostrar que puede hacer un show completo en pocos minutos.

Mon Laferte se presentará en el Festival de Viña del Mar 2026 el jueves 26 de febrero.

Revisa el momento: