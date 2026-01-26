Jueza revela las presiones de Vivanco por pagos a empresa bielorrusa: "Primera vez que recibía un requerimiento de esa naturaleza"

26 en. 2026 - 18:50 hrs.

Nuevos antecedentes se sumaron contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, tras su formalización en el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, por los delitos de cohecho y lavado de activos, y donde podría quedar en prisión preventiva.

Uno de los puntos claves de la imputación se relaciona con los pagos que habría recibido por fallar a favor de la empresa minera CBM, respecto a un recurso de queja del 14 de marzo de 2024, por el cual Codelco tenía que pagarle al consorcio $1.026.602.196.

Según la indagatoria, luego de ese dictamen, Vivanco habría llamado telefónicamente a la ministra de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Aida Osses Herrera, para conocer si se había efectuado el pago, a lo que la jueza del tribunal de alzada respondió por escrito. Este hecho derivó en que el Consejo de Defensa del Estado solicitara la declaración de la magistrado y otros funcionarios judiciales.

Osses fue citada a declarar

El pasado 15 de diciembre, Osses fue citada a declarar ante el Ministerio Público, para entregar más antecedentes sobre la comunicación que mantuvo con la imputada, haciendo hincapié en lo insólito de la gestión.

“Fue la primera vez que a mí me correspondía atender a un requerimiento de esa naturaleza. El primer requerimiento que tuve fue en mayo de 2024, yo había conocido a la Sra ministra en la visita fiscalizadora del 2023, en la reunión de pleno y cena de despedida, y en mayo de 2024, se comunica conmigo su secretario privado Ricardo Sáez, y me indica que la Sra Ministra Vivanco necesitaba hablar conmigo”, señalando que no tenía inconvenientes.

Tras eso, declaró que “ella se comunica conmigo telefónicamente, me señala y me expresa su inquietud y preocupación porque recibía presentaciones y reclamos por la tramitación del recurso de protección de esta causa CBM CODELCO, y que por eso ella necesitaba informarlo, no me indicó a quien debía ella informar, yo le indicó que es una causa compleja que está en etapa de cumplimiento, y que le iba a informar de acuerdo a lo que ella me está requiriendo”.

Dicho esto, le contestó a través de un correo institucional el 14 de mayo de 2024, donde le explicó el estado de tramitación de la causa, en base a los antecedentes que aparecían el sistema digital, con los principales hitos del proceso.

Luego, le envió otro dos emails el 16 de mayo y otro el 13 de junio, que le fueron presentados durante la declaración. “El correo que yo envío el 13 de junio (...) corresponde al que envío luego de la reunión en Santiago, y en dicho correo vuelvo a informar sobre la protección de CBM-CODELCO, dando cuenta del estado cumplimiento de dicha causa, ahí se informaba respecto de los montos que debían pagarse en esa oportunidad”.

El pago por más de mil millones de pesos

Un día después de la comunicación con la entonces titular de la Corte Suprema, el 14 de junio, se concretó el pago por más de mil millones de pesos a través de una transferencia bancaria que realizó Codelco a la cuenta del abogado de CBM, Eduardo Lagos, quien también está formalizado en la causa y permanece en prisión preventiva.

En la audiencia de formalización, el fiscal Marco Muñoz Becker, dio cuenta que Vivanco consultó por otras causas judiciales que tenía CBM en la región de Atacama, dando cuenta de los mensajes que envió como ministra visitadora de la Corte de Apelaciones de Copiapó, utilizando también a su secretario Ricardo Saéz, quien le enviaba otras consultas por causas relacionadas al consorcio bielorruso.

“No es casual con estos antecedentes el interés que pueda tener en una gestión de una causa, sino que a los intereses que tiene la empresa y los abogados que la representan”, dijo el persecutor en la audiencia.

