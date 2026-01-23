Exmarido de carabinera dada de baja por caso Brinks fue acusado de colaborar con banda que roba cajeros

23 en. 2026 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves el millonario robo a la empresa Brinks cometido el año 2024 volvió a ser noticia. La detención de Claudia Cristina Bustamante Valdivia, carabinera que trabajaba en la subcomisaría Diego Portales de Rancagua -zona donde ocurrió el robo- pasó a ser imputada en la causa. El levantamiento de la Policía de Investigaciones la perfilan como una de las líderes y gestora intelectual de la operación en donde se sustrajeron más 11 mil millones de pesos. Dentro de la banda que cometió el delito, Claudia era llamada “la jefa” o “la mami”.

Al recabar en sus antecedentes, Mega Investiga accedió al perfil de su exmarido -se separaron el año 2020- quien también fue desvinculado de la institución. Se le acusó de colaborar con una banda dedicada al robo de cajeros.

Pedro Enrique Jerez Orella (46) se casó con Claudia en el año 2000. Estuvo diez años en la institución y su último cargo fue el de Cabo Segundo en la 39° comisaría de El Bosque.

Corría el año 2011 y un llamado a la Central de Comunicaciones de Carabineros alertaba sobre un asalto. En ese momento, Pedro habría retrasado la operación policial para impedir que se controlara dicho delito.

La investigación interna de Carabineros determinó darlo de baja a las pocas semanas. Pedro Jerez apeló a su desvinculación en la última instancia judicial, argumentando que “estuvo llano en cooperar en un principio, con individuos dedicados al robo de cajeros automáticos, retrasando el procedimiento una vez dado el comunicado de Cenco, lo que no llegó a materializar, sino que por el contrario, entregó información de los delitos a la Policía de Investigaciones”.

Según el documento al que accedió Mega Investiga, él también declaró que habrían sido sus propios colegas de comisaría quienes lo habrían incitado a participar del delito. En dicha oportunidad, otros 8 carabineros fueron dados de baja.

A pesar de su defensa, la Corte Suprema decidió validar la expulsión de Jerez de la policía uniformada.

Pedro Jerez también tiene antecedentes por pensión alimenticia y hoy podría ser un foco de investigación en torno al millonario robo a la empresa Brinks de Rancagua ocurrido el año 2024.

