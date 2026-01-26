"Es impresionante": Ludmila Ksenofontova reacciona a fotos de Álvaro Ballero con supuesta nueva pareja

26 en. 2026 - 18:46 hrs.

Hace unos días, Álvaro Ballero hizo noticia al ser captado con su supuesta nueva pareja luego de su quiebre matrimonial con Ludmila Ksenofontova, con quien tiene hijos en común.

Según lo reportado por medios de espectáculos, el exchico reality fue visto en un lugar público acompañado de esta mujer, con la que incluso se habría estado dando besos. A raíz de esto, se especuló que ya había dado vuelta la página en su vida amorosa.

La reacción de Ludmila Ksenofontova

A raíz de este episodio, Ludmila publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que aprovechó de dar su testimonio por lo sucedido con Ballero.

La mujer de nacionalidad rusa escribió: "Ayer subí un reel por mi cumpleaños y es impresionante tantos comentarios innecesarios. Nosotros con Álvaro estamos separados, cada uno puede rehacer su vida".

De esta manera, dio a entender que no habría ninguna reconciliación y que ambos ya estarían enfrentando una nueva etapa con sus caminos separados.

Instagram

