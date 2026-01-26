"Es impresionante": Ludmila Ksenofontova reacciona a fotos de Álvaro Ballero con supuesta nueva pareja
- Por Diego Alonzo
Hace unos días, Álvaro Ballero hizo noticia al ser captado con su supuesta nueva pareja luego de su quiebre matrimonial con Ludmila Ksenofontova, con quien tiene hijos en común.
Según lo reportado por medios de espectáculos, el exchico reality fue visto en un lugar público acompañado de esta mujer, con la que incluso se habría estado dando besos. A raíz de esto, se especuló que ya había dado vuelta la página en su vida amorosa.
La reacción de Ludmila Ksenofontova
A raíz de este episodio, Ludmila publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que aprovechó de dar su testimonio por lo sucedido con Ballero.Ir a la siguiente nota
La mujer de nacionalidad rusa escribió: "Ayer subí un reel por mi cumpleaños y es impresionante tantos comentarios innecesarios. Nosotros con Álvaro estamos separados, cada uno puede rehacer su vida".
De esta manera, dio a entender que no habría ninguna reconciliación y que ambos ya estarían enfrentando una nueva etapa con sus caminos separados.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Solo tengo la cama y el colchón": La nueva vida de Cata Vallejos en Chile tras terminar con Pablo Galdames
- Vasco Moulian revela que se sintió atraído por dos hombres: "No di el paso, estuve a punto"
- Dos pisos y terraza con vista panorámica: Así es la casa que se construía "La Jenny" con el dinero de estafa a Amparo Noguera