"Solo tengo la cama y el colchón": La nueva vida de Cata Vallejos en Chile tras terminar con Pablo Galdames

26 en. 2026 - 16:12 hrs.

Catalina Vallejos volvió a Chile a mediados de noviembre tras haber vivido cerca de un año en Argentina junto a su expareja, el futbolista Pablo Galdames.

En su regreso al país, se quedó en la casa de sus padres y, hace dos semanas, se fue a vivir sola a un pequeño departamento de una pieza en un exclusivo sector de la comuna de Las Condes, aunque espera cambiarse próximamente a un domicilio con dos habitaciones para poder trabajar y ordenar su ropa.

Eligió el sector porque varios de sus amigos viven por ahí, como el bailarín Juan Francisco Matamala y la Miss Universo Chile Inna Moll, que se cambió al mismo edificio. "Mi círculo se mueve bastante por acá y casi todas las cosas que hago están más por este sector", explicó en conversación con Las Últimas Noticias.

"Solo tengo la cama y el colchón"

"Este proceso me lo estoy tomando con calma. Al principio estaba súper ansiosa por tener todo listo en una semana. Ahora prefiero elegir bien. Por ahora solo tengo la cama y el colchón", sinceró la influencer.

Vallejos comentó que no tiene apuro en amoblar su domicilio, ya que "la idea es poner cosas que realmente me representen. Me encanta elegir los muebles, pensar en lo que me haga cómoda, en los colores y en el estilo. Ha sido lento, pero estoy muy feliz. Me gusta partir de cero (...) Me gustaría un estilo nórdico, con toques modernos, pero que se sienta muy acogedor".

Bajo ese escenario, la ex Calle 7 reveló que almuerza y pasa casi todo el día en la casa de sus padres: "En realidad, no he comido nada en la casa. Llego a descansar y a dormir. Prefiero esperar a que esté un poco más armado todo para pasar más tiempo en el departamento".

"Mi corazón está en paz"

Sin referirse a su quiebre con Galdames, la creadora de contenido dijo: "Estoy bien, tranquila. Mi corazón está en paz. Estoy en una etapa nueva y feliz de estar de vuelta en Chile".

De paso, explicó que casi siempre ha vivido acompañada, por lo que ahora quiere tener la experiencia de estar sola, aunque cuenta con la compañía de su perro. "Con él siento que no necesito a nadie más", admitió.

Para cerrar, afirmó que extrañaba volver al país "Necesitaba estar cerca de los míos. Cuando una está fuera del país se da cuenta de todo lo que extraña: la gente, el núcleo. Volver ha sido muy lindo, reencontrarme con mis amistades, verlas más seguido y también trabajar más. Estando fuera era mucho más difícil. Quería volver a brillar en ese sentido”.