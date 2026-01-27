Confirman viaje de Kast a El Salvador: Se reunirá este viernes con Bukele y encabezará visita al CECOT

27 en. 2026 - 15:09 hrs.

¿Qué pasó?

José Antonio Kast se reunirá esta semana con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien pretendía juntarse el lunes de esta semana, instancia que no pudo ocurrir por problemas climáticos.

Según informó la periodista de política de Mega, Sylvia Córdova, el Presidente Electo viajará este jueves a El Salvador para sostener el viernes una reunión con Bukele.

En el viaje también está contemplada la visita del futuro Mandatario chileno al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

"Nos interesa mucho evaluar todo lo que han realizado en El Salvador. Tienen un índice de homicidios de casi 0, incluyendo todo tipo de homicidios, que es algo a lo que deberíamos aspirar en Chile", manifestó Kast en la previa de su visita.

Presidente electo @joseantoniokast se refiere al inminente viaje a El Salvador para juntarse con Nayib Bukele. También defiende parte del trabajo de seguridad del líder de este país y asegura que no copiará, tal cual, las medidas carcelarias @meganoticiascl @InfinitaFM pic.twitter.com/VScxJFInOc — Sylvia Córdova (@sylgabriela) January 27, 2026

¿Qué es el CECOT?

El CECOT es una megacárcel de máxima seguridad ubicada en El Salvador para 40.000 pandilleros y que se caracteriza por tener un régimen estricto en su interior, lo que quiere decir que los reclusos cuentan con un aislamiento extremo, sin poder obtener privilegios.

El recinto penitenciario fue inaugurado en 2023 en Tecoluca y llamó la atención por las condiciones en que están los reclusos, puesto que se mantienen en celdas sin colchón, donde pasan alrededor de 23 horas del día.

La vigilancia es extrema, puesto que hay 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil.

Asimismo, a los pandilleros no se les permiten visitas familiares ni salidas al exterior. Esto quiere decir que las audiencias judiciales se concretan vía telemática.

