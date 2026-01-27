Detienen a cantante urbano Zion por conducir en estado de ebriedad en Puerto Rico

27 en. 2026 - 02:00 hrs.

El cantante urbano Zion, exintegrante del dúo de reggaetón Zion & Lennox, fue detenido tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad en su natal Puerto Rico.

De acuerdo con lo informado por medios locales, el artista de 44 años, cuyo nombre real es Félix Gerardo Ortiz Torres, habría sido interceptado en una autopista mientras conducía una camioneta RAM 1500.

Ante su aparente embriaguez, el intérprete fue trasladado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, donde se le practicó un examen de alcoholemia.

Según reportes, Zion habría marcado un 0,27% de alcohol en su organismo, superando el límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

Equipo de Zion informó que ya está libre

A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, su equipo señaló que "tras haber sido arrestado en la noche de ayer (domingo), Zion fue puesto en libertad el día de hoy. Es importante establecer de manera categórica que no se presentó ningún cargo en su contra".

"Desde el primer momento, el artista ha mantenido una actitud de respeto y colaboración con las autoridades, confiando en que el proceso correspondiente permitirá esclarecer los hechos conforme a la ley", agregaron, zanjando que "este momento está siendo asumido con reflexión y seriedad, confiando en las instituciones y enfocado en continuar adelante con la misma integridad y compromido que ha guiado su trayectoria".

A comienzos de octubre de 2025, el cantante urbano debió ser hospitalizado tras sufrir un grave accidente de tránsito, aunque no se informó si este estuvo relacionado con consumo de sustancias.