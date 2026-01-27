Actriz Javiera Díaz de Valdés recordó el fallecimiento de su exesposo: "Es la primera muerte importante en mi vida"

27 en. 2026 - 10:11 hrs.

Durante un programa de conversación, la actriz Javiera Díaz de Valdés recordó el fallecimiento de su exesposo, Juan Manuel Vial, ya que mencionó que es una de las etapas de su vida que la dejó marcada para siempre.

La artista reflexionó acerca del complejo momento que vivió junto a su hija Rosa, ya que a pesar de que estaban separados de palabra con él, sostuvo que pasó por un estado emocional que la forzó a reordenarse de manera interna.

"Yo creo que es la primera muerte importante en mi vida"

Durante el programa "La Última Palabra" de Zapping TV, Díaz de Valdés calificó la muerte de su expesoso como uno de los periodos más difíciles de su vida, al igual que la de su hija.

"Yo creo que es la primera muerte importante en mi vida... Yo ya me había separado hace un año de él, o sea, se había ido de la casa, estábamos casados igual, pero separados, y fue muy importante para la Rosa (su hija) también, eso también marca un poco porque a la Rosa se le murió un padrastro", manifestó.

Además, la actriz mencionó que el contexto social en el 2021 no ayudó de mucho para enfrentar de una manera más fuerte el fallecimiento, lo que desencadenó la inestabilidad emocional en la familia.

"Veníamos de la pandemia o estábamos como en el 2021, o sea, todavía existía la pandemia, veníamos de atrás del estallido social, la pandemia. Estaba todo muy intenso, emocionalmente estábamos muy mal", cerró.