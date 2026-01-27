"Soy muy celosa": Carla Ballero contó cómo conoció a nueva pareja de su hermano Álvaro

27 en. 2026 - 09:04 hrs.

Carla Ballero ratificó que su hermano, Álvaro, está en una nueva relación amorosa tras su quiebre matrimonial con Ludmila Ksenofontova, ocurrido a mediados del año pasado.

Si bien en las últimas semanas el exchico reality abordó su difícil presente tras separarse de la madre de sus cuatro hijos, recientemente apareció con quien es su nueva pareja. Incluso, ya la presentó a sus hermanas Carla y Antonella.

"Lo veo bien, quiero que esté bien"

Carla Ballero contó en el programa 'Hay que Decirlo' que volvió a ver a su hermano el fin de semana pasado en un matrimonio. La sorpresa es que estaba acompañado de su nueva conquista.

"Lo vi contento y eso me gustó. Álvaro es un tipo que es muy para adentro, y ahora lo vi bailar, reír, lo vi como sociable. No nos habíamos visto hace rato", comentó Carla.

La figura televisiva reveló que en el último tiempo se había topado con su hermano en situaciones "más bien tristes" por su separación, pero "ahora lo veo bien, quiero que esté bien".

"Soy muy celosa"

Respecto al encuentro con la nueva pareja de su hermano, aseguró que fue algo inesperado: "Estábamos en el matrimonio, en la playa, y de repente miro hacia atrás y lo veo a él con su amiga".

"Siempre me ha complicado porque yo soy muy celosa, le he hecho la vida imposible a todas las mujeres de Álvaro", confesó. A pesar de ello, contó que compartieron en la misma mesa y que disfrutaron del evento.