Encuentran segundo cuerpo en medio de búsqueda de tripulantes que naufragaron en Estuario de Reloncaví

27 en. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes se confirmó el hallazgo de un segundo cuerpo correspondiente a otro de los tripulantes que naufragó en una embaración en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.

Según los últimos antecedentes, la nave zarpó en la madrugada desde el puerto de Coronel con el objetivo de prestar ayuda a centros de cultivo de salmón.

Tras reportarse el accidente, se activó el respectivo protocolo de emergencia para hallar lo antes posible a seis tripulantes que quedaron inubicables. Dos de ellos ya han sido encontrados.

El hallazgo del segundo cuerpo

El hallazgo del segundo cuerpo fue confirmado por Claudia Pailalef, delegada presidencial (s) de la región de Los Lagos.

En paralelo, la Gobernación Marítima de Puerto Montt señaló que "los fallecidos fueron recuperados desde el área de emergencia y rebusca, entregados a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, conforme a los protocolos establecidos".

Mientras tanto, el organismo recalcó que el operativo de búsqueda "continúa en desarrollo, manteniéndose desplegados medios marítimos, terrestres y aéreos de la Autoridad Marítima, junto a personal especializado y apoyo de organismos colaboradores, con el objetivo de dar con el paradero del resto de los tripulantes desaparecidos".

Todo sobre Policial