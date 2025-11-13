Marité Matus interpuso demanda contra Camilo Huerta tras fallido negocio que colocaron juntos: "Toda la inversión fue de ella"

13 nov. 2025 - 15:23 hrs.

Al parecer, la relación entre Marité Matus y Camilo Huerta no solo llegó a su fin en julio pasado, sino que terminó en muy malos términos. Según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez en sus redes sociales, la empresaria decidió demandar a su expareja por un conflicto económico derivado de un negocio que ambos compartían.

De acuerdo con la información entregada por la panelista de Primer Plano, Matus presentó una demanda en la que asegura que fue ella quien financió por completo un dispensario que hoy administra Camilo Huerta.

La demanda de Marité a Camilo

“Lo demandó por una tienda, un dispensario, que él ahora administra, pero ella, asegura en la demanda, que toda la inversión fue de ella, que todo lo que se compró en esa tienda, hasta ampolleta, es inversión de ella”, explicó Gutiérrez.

La periodista también detalló que, según los antecedentes incluidos en la acción legal, Huerta no habría devuelto ni un peso de lo invertido ni tampoco habría compartido las ganancias obtenidas del negocio. Esta situación habría generado una profunda molestia en Marité, quien optó por resolver el conflicto a través de los tribunales.

Marité Matus y Camilo Huerta

Una profunda ruptura más allá de lo económico

Sin embargo, el quiebre entre ambos no solo tuvo un trasfondo económico, sino también un componente emocional que dejó a la exesposa de Arturo Vidal muy afectada. “Además, me decían que lo que más le ha dolido a Marité es que Camilo Huerta terminó la relación por WhatsApp”, reveló Gutiérrez.

Según su relato, todo se habría desencadenado cuando comenzaron los problemas financieros: “Cuando empezaron estos problemas económicos, él le manda un WhatsApp y al otro día se va de la casa, y listo, se acabó la relación”, comentó la periodista.

Esa inesperada ruptura llevó a Matus a iniciar rápidamente el cese de convivencia y los trámites de divorcio correspondientes.

