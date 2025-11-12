Marité Matus rompe el silencio sobre grave accidente de tránsito que involucró a sus hijos: "Mi hermano mayor iba manejando"

12 nov. 2025 - 14:15 hrs.

Durante el fin de semana, trascendió la información de que los hijos de Arturo Vidal y María Teresa Matus habrían sufrido un grave accidente de tránsito. Sin embargo, hasta hace poco no existía confirmación oficial por parte de los involucrados.

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez informó a través de Instagram que en el vehículo viajaban los tres hijos del futbolista y la empresaria —Alonso, Elizabetta y Emiliano—, junto al hermano de Marité, quien conducía el automóvil.

Marité Matus rompe el silencio sobre accidente de tránsito que involucró a sus hijos

Según detalló, el auto se volcó por completo, aunque afortunadamente todos los ocupantes resultaron ilesos. Más tarde, el portal Infama difundió una imagen del vehículo totalmente destruido, evidenciando la magnitud del siniestro.

Este miércoles, Matus decidió romper el silencio mediante sus historias de Instagram, confirmando el incidente y aprovechando la instancia para agradecer los mensajes de preocupación que ha recibido por parte de sus seguidores.

"Efectivamente, el día sábado ellos tuvieron un accidente cuando iban camino a los juegos. Mi hermano mayor iba manejando, junto a mis tres hijos. Gracias a Dios, mis niños están bien, en perfectas condiciones, y eso es los más importantes", escribió.

La exesposa del jugador de Colo Colo aprovechó la instancia para compartir una profunda reflexión, destacando la importancia de valorar lo verdaderamente esencial: "Lo material se recupera, pero la vida y la salud no tienen precio".

"De verdad, gracias por cada mensaje, por el cariño y por la preocupación. Me emociona sentir tanto apoyo y tanto amor hacia ellos", sentenció.

Historia de Instagram de Marité Matus

