Hijos de Marité Matus y Arturo Vidal vivieron accidente de tránsito el fin de semana: Auto en el que iban volcó

11 nov. 2025 - 16:42 hrs.

Este fin de semana, los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus vivieron un verdadero susto, luego de verse involucrados en un grave accidente de tránsito. La información fue dada a conocer este martes por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien entregó detalles del hecho a través de su cuenta de Instagram.

Según explicó la profesional, en el automóvil viajaban los tres hijos del futbolista y la empresaria: Alonso, Elizabetta y Emiliano, quienes iban acompañados por el hermano de Marité, quien era el conductor del vehículo.

El accidente de los hijos de Marité y Arturo

“El sábado en la noche, los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus tuvieron un grave accidente de automóvil”, relató Gutiérrez, precisando que el hecho ocurrió cuando el auto en que se trasladaban se volcó completamente.

Afortunadamente, pese al fuerte impacto, los ocupantes resultaron ilesos. “Pasaron mucho susto, obviamente, estuvieron muy preocupados, pero ahora están muy agradecidos de que no pasó nada”, explicó la comunicadora, quien aseguró haberse contactado directamente con Marité.

Marité Matus y sus hijos

“Yo tuve la posibilidad de comunicarme con ella y me decía que están muy agradecidos de Dios de que no les haya pasado nada grave, porque el accidente sí lo fue”, comentó Gutiérrez, destacando el profundo alivio de la madre tras lo ocurrido.

Auto tras el accidente

De acuerdo con las imágenes compartidas por el portal Infama, el automóvil quedó totalmente destruido, lo que da cuenta de la magnitud del accidente y de la suerte que tuvieron los niños de salir ilesos de un hecho que pudo haber terminado de manera muy distinta.

Todo sobre Famosos chilenos