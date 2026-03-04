Este es el valor del nuevo MacBook Neo de Apple: Cuesta menos que uno de los iPhone más baratos

04 mar. 2026 - 18:10 hrs.

Esta semana, Apple decidió lanzar un nuevo producto al mercado de las laptops: tras filtraciones en la prensa y en su propio sitio web, anunciaron la llegada del MacBook Neo.

El recién lanzado producto tiene como objetivo acortar la brecha en el mercado de fabricantes que operan con ecosistemas Windows, con un chip A18 Pro una CPU de 6 núcleos y una GPU de 5 núcleos; todo pensado para optimizar las funciones de Apple Intelligence.

El precio del nuevo MacBook Neo de Apple

Disponible en cuatro colores diferentes con una autonomía de hasta 16 horas de uso continuo tras una carga completa, el nuevo laptop de Apple es más barato que el recientemente lanzado iPhone 17e, que vale $699.990.

En el sitio web oficial indican que la preventa estará disponible desde este viernes 6 de marzo y estará disponible su venta general el próximo miércoles 11 de marzo, por un precio de $649.990.

Una de las novedades del MacBook Neo es que apuesta a ser hasta 3 veces más rápido en la ejecución de cargas de trabajo de IA y un 50% más rápido en tareas cotidianas en un computador, compitiendo directamente con otros modelos de la competencia equipados con chip Intel Core Ultra 5.

Mira cómo es el nuevo MacBook:

Imagen del nuevo MacBook Neo. / Apple.