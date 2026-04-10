Buque "Sargento Aldea" culmina despliegue en la Antártica: ¿De qué se trataba su operación?

10 abr. 2026 - 19:56 hrs.

¿Qué pasó?

El buque LSDH “Sargento Aldea” recaló este viernes en su puerto base en Talcahuano, tras finalizar su participación en la Operación “Base Soberanía” en el territorio antártico chileno, destinada a reforzar el despliegue nacional en la zona.

La misión incluyó el traslado de personal y equipamiento en condiciones climáticas complejas, logrando avanzar en el desarrollo de infraestructura crítica en Bahía Fildes, uno de los sectores claves de las operaciones de Chile en la Antártica.

Avanzan las obras estratégicas en Bahía Fildes

Durante la operación, el buque desempeñó un rol central en el transporte de personal, material logístico e insumos necesarios para realizar labores de habilitación en Bahía Fildes, obras que fueron apoyadas por los remolcadores “Janequeo”, “Lientur” y “Galvarino”.

Entre las labores realizadas se incluyó la construcción de un muelle, así como faenas de mejora en la pista del Aeródromo Teniente Marsh, infraestructura considerada clave para el despliegue y desarrollo de operaciones de las bases antárticas de Chile.

Estas tareas se desarrollaron de manera continua, con operaciones de carga y uso de barcazas en condiciones geográficas y climáticas desafiantes propias de la zona, lo que marcó un esfuerzo sostenido de la Armada durante el tiempo del operativo.

Despliegue de soberanía en la Antártica

Con su arribo durante esta jornada a la Base Naval Talcahuano, desde la que zarpó a mediados de enero, la dotación del “Sargento Aldea” completa una operación de alrededor de 12 semanas, en la que se concretaron labores destinadas a afianzar la presencia de Chile en la territorio antártico y asegurar la continuidad de sus actividades en el territorio.

Sobre este despliegue, el comandante de la unidad, capitán de navío Francisco Abarca, señaló que: “Fue un escenario dinámico, pero al mismo tiempo altamente demandante, que exigió un esfuerzo sostenido y un elevado nivel de exigencia por parte de toda la dotación”.

Este tipo de operaciones se inserta en una estrategia estatal orientada a sostener la presencia del país en la Antártica, habilitando condiciones para el amplio potencial de desarrollo de labores científicas y logísticas de nuestro país en la Antártica.





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