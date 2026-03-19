Cadena de comida rápida regalará 1.000 completos por el Día de la Felicidad

19 mar. 2026 - 17:35 hrs.

Dominó, la popular cadena de comida rápida chilena, anunció que regalará 1.000 completos para conmemorar el Día Internacional de la Felicidad este viernes 20 de marzo.

"En Dominó siempre queremos conectar con las emociones de alegría y disfrute de las personas, y por eso decidimos celebrar este día con una acción concreta que haga feliz a muchos a través del sabor de nuestros completos", afirmó Rodrigo Acevedo, gerente de marca Dominó.

¿Dónde y a qué hora regalarán completos?

La compañía informó que, a partir del mediodía del viernes, regalarán los apetecidos completos en una estación de Metro.

Por ahora no han detallado en cuál estación se realizará el evento, pero aclararon que está "ubicada en una de las líneas más transitadas del Metro de Santiago".

Por ello hicieron un llamado a revisar las redes sociales del restaurante, que en las próximas horas debiese informar el lugar específico donde regalarán esta típica preparación chilena.

"Pensamos que este Día de la Felicidad es un tremendo momento para celebrar lo que el acto de comer genera, y qué mejor que hacerlo con 1.000 completos", cerró el gerente de la compañía.