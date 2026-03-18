Línea 7 de Metro sigue avanzando: ¿Cuándo se inaugurará?

18 mar. 2026 - 17:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago sigue con las labores de construcción de la Línea 7, recorrido que promete conectar las comunas de Renca y Vitacura en solo 37 minutos. A través de sus redes sociales, Metro ha documentado el avance de la obra y hoy anunciaron un hito importante.

La primera estación cuádruple

Se trata del encuentro de dos túneles en la comuna de Santiago, un logro significativo que convierte a Cal y Canto en la primera estación cuádruple, al conectar las líneas 2, 3 y próximamente la 7 y 9.

La futura estación de la Línea 7 contará con acceso por la calle Puente y tendrá aproximadamente 7.000 m² de construcción. Además, contará con ascensores en sus cinco niveles de circulación:

Nivel 0: Acceso.

Nivel -1: Boletería.

Nivel -2: Combinación con Línea 2 (Nivel Puente).

Nivel -3: Combinación con Línea 3 (Nivel Andén).

Nivel -4: Andenes de la nueva Línea 7.

El proyecto contempla la incorporación de 19 nuevas estaciones al servicio de la red de Metro. Para febrero de este año alcanzó el 40 por ciento de avance con 16 kilómetros de túneles excavados. Se espera que para el mes de mayo se inicien las obras civiles (terminaciones) de al menos tres estaciones.

ATON

¿Cuándo se inaugura la línea 7?

La inauguración de la futura Línea 7 está proyectada para el año 2028 y según información publicada en Instagram, ya algunos tramos cuentan con andenes y mezzanina —nivel intermedio entre la calle y los andenes—.

El recorrido tiene una extensión de 26 kilómetros y pasará por ocho comunas de la capital: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura, por lo que beneficiará a más de un millón de usuarios.

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