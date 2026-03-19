Se juntarán 4 líneas: Esta será la estación más grande del Metro de Santiago

19 mar. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo hito alcanzó la construcción de las nuevas líneas del Metro de Santiago tras el encuentro de túneles en la estación Puente Cal y Canto, la que se convertirá en la más grande de todo el tren subterráneo con una cuádruple combinación.

¿Qué líneas del Metro tendrá Cal y Canto?

La estación Cal y Canto, ubicada en la comuna de Santiago, será la primera del Metro en albergar una combinación de cuatro líneas: la 2, 3, 7 y 9.

Primero era únicamente parte de la línea 2, luego se incluyó en el recorrido de la línea 3 y en un futuro también será parte de la 7 y 9.

La cuádruple estación contará con una superficie de 7.000 metros cuadrados aproximadamente y alcanzará una profundidad aproximada de 35 metros. Además, contará con ascensores en sus cinco niveles de circulación:

Nivel 0: Acceso.

Acceso. Nivel -1: Boletería.

Boletería. Nivel -2: Combinación con Línea 2 (Nivel Puente).

Combinación con Línea 2 (Nivel Puente). Nivel -3: Combinación con Línea 3 (Nivel Andén).

Combinación con Línea 3 (Nivel Andén). Nivel -4: Andenes de la nueva Línea 7.

¿Cuándo se inauguran las nuevas líneas 7 y 9 del Metro?

La Línea 7 ya alcanza un 40% de avance y se estima que pueda ser inaugurada a fines de 2028, conectando así Renca con Vitacura en 37 minutos.

En tanto, la Línea 9, que conectará Recoleta con Puente Alto, podría estar lista para el año 2032, dejando así a Cal y Canto como la única cuádruple estación.

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