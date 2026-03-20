Línea 9 del Metro de Santiago: ¿Cuándo se inaugura el tramo 1 del nuevo trazado?

20 mar. 2026 - 18:51 hrs.

Uno de los futuros tramos del Metro de Santiago será la línea 9, que permitirá conectar la estación Puente Cal y Canto con Plaza de Puente de Alto en un trayecto de tan solo 35 minutos, que recorrerá las comunas de Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana, Puente Alto.

La línea 9 contempla un total de 27 kilómetros y 19 estaciones, aunque su construcción está prevista en tres etapas distintas, las que abrirán en diferentes periodos.

¿Cuándo se inaugura la primera etapa de la línea 9 del Metro?

El primer tramo de la línea 9 contempla el recorrido desde la estación Bio Bío (combinación con la línea 6) hasta la estación que estará ubicada en Plaza La Pintana, cruzando por sectores como La Legua y La Pintana.

Este será un tramo de 14,3 kilómetros que avanzará exclusivamente por avenida Santa Rosa, tendrá 10 estaciones y su inauguración se proyecta para 2030.

¿Cuándo abren el resto de las estaciones de la línea 9?

El segundo tramo de la línea 9 será desde Cal y Canto (combinación con líneas 2, 3 y 7) y hasta una estación ubicada en la intersección de Santa Rosa con Ñuble. Estará lista en 2032.

En tanto, el tercer y último tramo de la línea 9 conectará una estación ubicada en la intersección de Santa Rosa con La Primavera hasta Plaza Puente Alto. Se proyecta su inauguración en 2033.

Estas son todas las estaciones de la línea 9

Las 19 estaciones de la línea 9 beneficiarán a 2 millones de habitantes y permitirán reducir los tiempos de traslado en un 28%. Estas serán sus estaciones:

Puente Cal y Canto (línea 2, 3 y 7)

(línea 2, 3 y 7) Santa Lucía (línea 1)

(línea 1) Matta (línea 3)

(línea 3) Av. Santa Rosa con Ñuble

Bío Bío (línea 6)

(línea 6) Av. Santa Rosa con Alcalde Pedro Alarcón

Av. Santa Rosa con Av. Salvador Allende

Av. Santa Rosa con Av. Departamental

Av. Santa Rosa con Av. Lo Ovalle

Av. Santa Rosa con Linares

Santa Rosa (línea 4A)

(línea 4A) Av. Santa Rosa con Av. Observatorio

Av. Santa Rosa con Baldomero Lillo

Av. Santa Rosa con La Primavera

Av. Santa Rosa con Av. Eyzaguirre

Sargento Menadier con Av. Juanita

Sargento Menadier con Av. Ejército Libertador

Plaza Puente Alto (línea 4)

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