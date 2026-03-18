Venezuela campeón del mundo: le ganó a Estados Unidos en Miami y conquista por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol
- Por Meganoticias
Venezuela se coronó campeón del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en su historia, tras vencer a Estados Unidos en la final disputada en Miami. El triunfo tiene un peso especial: ganarle a la potencia del béisbol mundial, en su propio territorio.
El partido fue intenso. Venezuela abría con ventaja de 2 a 0, pero Estados Unidos empató en la octava entrada. En la novena, Eugenio Suárez anotó la carrera del 3 a 2 que resultó definitiva. Venezuela cerró el juego con ponche en la parte baja de la novena y se quedó con el título.
El torneo, considerado la Copa del Mundo del béisbol, enfrenta a selecciones nacionales que incluyen jugadores de las Grandes Ligas. El nivel de competencia es máximo, y derrotar a Estados Unidos —donde se concentra el mejor béisbol del planeta y donde juegan muchos de los propios venezolanos— convierte este resultado en una hazaña histórica.
El béisbol es el deporte más popular de Venezuela, por encima del básquetbol y el fútbol. Las celebraciones no tardaron: en Santiago, venezolanos residentes en Chile se reunieron en Plaza Brasil para festejar el título.
Más allá del deporte, el triunfo llega en un momento difícil para el país sudamericano y tiene una lectura que va más allá de lo deportivo: coronarse campeones del mundo en Miami, frente a Estados Unidos, es un hecho que muchos venezolanos valoran también en términos simbólicos.
Como campeón mundial, Venezuela clasifica automáticamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y se posiciona en el primer lugar del ranking mundial de béisbol.
VENEZUELA ES CAMPEÓN MUNDIAL ⚾️— Darwin González (@darwingonzalezp) March 18, 2026
La Plaza Alfredo Sadel se desborda de felicidad 🇻🇪 pic.twitter.com/ENHMGBOGvU
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