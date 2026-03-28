Compartieron románticas fotos juntos: DJ Méndez confirma que se reconcilió con expareja

28 mar. 2026 - 11:09 hrs.

A través de sus redes sociales, Leopoldo Méndez Alcayaga, más conocido por su nombre artístico DJ Méndez, confirmó que se reconcilió con su expareja y que se están dando una segunda oportunidad.

Tras una bullada separación a solo meses de anunciar su matrimonio en enero de 2024, la pareja había caído en una dinámica de idas y venidas, lo que habría cambiado en 2026, llegando la estabilidad a sus vidas.

La reconciliación de DJ Méndez con su expareja

Fue Beatriz Fuentes quien compartió un carrusel en Instagram en donde aparecen juntos dándose un beso y abrazados.

Fuentes viene publicando diversos registros junto al artista nacional, pero fue el propio Mendez quien decidió compartirlo en redes sociales: "El amor tiene altos y bajos y nosotros hemos tenido de todo y eso nos ha hecho llegar aquí con puro amor. ¡Espero ser cada día una mejor persona, partner, amigo, amante y hacerte sentir protegida y siempre feliz!".

"Te amo tanto y qué mejor que celebrar estos 4 años de aniversario de nuestra relación junto a gente que nos quiere y nos demostró mucho cariño. ¡Gracias por tanto amor! ¡Vamos por más!", escribió en la publicación de su red social.

Mira la publicación de DJ Méndez

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Méndez (@_mendezofficial)

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