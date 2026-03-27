Faloon Larraguibel aclara rumores de quiebre con Raimundo Cerda tras dejar de seguirse en Instagram

27 mar. 2026 - 19:36 hrs.

¿Qué pasó?

La participante de Fiebre de Baile, Faloon Larraguibel, rompió el silencio frente a los rumores de un supuesto quiebre con su pareja, Raimundo Cerda, luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram.

La modelo abordó el tema en el mismo programa de baile, luego de que Raquel Argandoña le consultara directamente sobre su relación, generando un momento de tensión en pantalla.

¿Qué dijo Faloon Larraguibel?

“Espero que no te molestes, Faloon, ¿por qué se dejaron de seguir con Rai?”, preguntó la animadora, provocando evidente incomodidad en el estudio.

La reacción de Larraguibel fue inmediata: “Ya me molesté”, respondió con franqueza, dejando en claro que el tema no le resultaba del todo cómodo.

Pese al momento tenso, la influencer optó por aclarar la situación frente a las cámaras, insistiendo en que no todo lo que se dice en televisión o redes sociales refleja la realidad.

“Hay veces que dicen la verdad y hay veces que no”, explicó.

Faloon Larraguibel Instagram

“Estamos juntos, muy bien”

Respecto a su relación actual con Cerda, fue clara en descartar cualquier quiebre: “No pasa nada, con Rai hemos estado siempre súper bien”.

Incluso aprovechó la instancia para enviarle un mensaje en vivo. “Estamos juntos, muy bien. Aprovecho de mandarle un besito que está en la casa”, cerró.

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