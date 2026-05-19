Proyecto de ley busca que empresas puedan exigir test de drogas antes de contratar a trabajadores

19 may. 2026 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

La posibilidad de que una empresa pueda exigir un test de drogas antes de contratar a un trabajador podría convertirse en realidad, a partir de un proyecto de ley impulsado por diputados de Renovación Nacional.

La iniciativa, ingresada el pasado 14 de abril a la Cámara de Diputados, se encuentra actualmente en primer trámite constitucional. En ella, se busca modificar el Código del Trabajo, destacando el examen por estupefacientes.

De acuerdo a la propuesta, las empresas podrían exigir esta prueba solo si su reglamento interno establece expresamente la prohibición del consumo de drogas o del desempeño laboral bajo los efectos de sustancias ilícitas.

Además, debe existir una relación directa entre ese consumo y posibles efectos en la seguridad, la productividad o el clima laboral.

"Es legítimo abrir esta discusión"

Los autores del proyecto sostienen que el consumo de drogas ilícitas puede afectar el rendimiento laboral y también generar vínculos con entornos delictuales. Por eso, plantean que las empresas deben contar con mayores herramientas al momento de contratar personal.

"Las contrataciones son muy importantes, y es por eso que estamos pidiendo cambios al Código del Trabajo, justamente para que esto sea más eficiente, sea más dinámico y sea más fácil el tema de la contratación", señaló la diputada (RN) Ximena Ossandón.

La parlamentaria aseguró que con esta propuesta buscan "proteger el clima laboral y la productividad, y muchas veces cuando hay consumo de drogas, la seguridad, el clima laboral y la productividad se ven afectados".

"Una parte de este proyecto lo que propone es que los empleadores puedan pedir prueba de droga antes de contratar, si efectivamente existe un reglamento de la empresa que así lo indique", concluyó la autoridad.

Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, declaró que quien consume drogas ilícitas "le compra a un narcotraficante y se vincula con los delincuentes. Es una persona que evidentemente puede estar enferma, adicta, pero se vincula con los narcos".

El legislador añadió que, tal como se piden exámenes psicológicos "para distinguir si hay alguna enfermedad de orden mental que pueda afectar el trabajo", la droga "también puede afectar el desempeño laboral". Por ello, manifestó que "es lícito pedirlo y lo vamos a discutir aquí en el congreso".

En esa misma línea, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Fabián Ossandón, indicó que en rubros como la minería, el transporte o la industria de alto riesgo, "la seguridad debe ser siempre una prioridad y cualquier error puede tener consecuencias graves".

"Por eso, es legítimo abrir esta discusión. Pero también creemos que este proyecto debe analizarse con responsabilidad, resguardando los derechos laborales, la privacidad y las garantías de los trabajadores", cerró.