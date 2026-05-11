Hallan seis personas muertas al interior del vagón de un tren de carga en Texas: Temperaturas superaban los 30° en la zona
- Por Nicolás Díaz | AFP
¿Qué pasó?
Seis personas fueron halladas muertas el domingo dentro de el vagón de un tren de carga en el sur de Texas, informaron medios estadounidenses.
"Es un hecho muy lamentable"
Los cuerpos fueron descubiertos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México por un empleado de Union Pacific, la compañía de transporte de mercancías, indicó el Departamento de Policía de Laredo citado por The New York Times.
La policía intenta determinar la causa de las muertes, añadió el diario.Ir a la siguiente nota
"Es un hecho muy lamentable, son demasiadas vidas perdidas", declaró José Espinoza, portavoz de la policía, citado por CNN.
Las temperaturas en la zona donde se halló el vagón eran superiores a los 30 °C el domingo.
Migrantes fallecidos al intentar llegar a EEUU
En el año 2023, dos migrantes murieron en un vagón de tren en Texas.
Un año antes, 53 migrantes fallecieron después de ser abandonados en un remolque, en medio de temperaturas extremas, en una carretera aislada.
Leer más de
Notas relacionadas
- "Me decidí a vivir cómo si no tuviera dinero": migrante en Estados Unidos revela claves para reunir 100 mil dolares
- Trámites de inmigración: si llegas a Estados Unidos con visa y te casas con un ciudadano puedes obtener estos dos perdones
- Vinculados a delitos como secuestros, tráfico y robos: Entregan datos del nuevo vuelo de expulsión con 40 extranjeros a bordo