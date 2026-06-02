Tiroteo en EEUU deja siete fallecidos: Atacante habría actuado por una disputa doméstica

02 jun. 2026 - 07:19 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos siete personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Muscatine, en el estado estadounidense de Iowa, donde un hombre de 52 años disparó contra seis víctimas por un conflicto familiar, y luego se quitó la vida tras ser confrontado por agentes de policía.

Identificado como Ryan Willis McFarland, residente de Muscatine, el sospechoso primero asesinó a cuatro personas en una misma vivienda alrededor de las 12.12 de la mañana, hora local, según ha informado el Departamento de Policía de la ciudad en una rueda de prensa.

Tras ello, abandonó la vivienda antes de la llegada de los agentes de policía, que lo localizaron en un sendero próximo al río Mississipi, donde se ha quitado la vida. "Mientras hablaba con Ryan Willis McFarland, se suicidó", ha declarado el jefe de Policía de Muscatine, Anthony Kies, que ha indicado que "los agentes y el personal de emergencias le brindaron asistencia, pero ha sido declarado muerto en el lugar".

Sin embargo, la investigación ha llevado a las autoridades a sospechar de un número mayor de víctimas además de las cuatro fallecidas en una primera vivienda y, finalmente, han localizado los cuerpos de dos hombres muertos por aparentes heridas de bala en otra vivienda y en un negocio cercano.

En cuanto al motivo del crimen, la Policía de Muscatine ha señalado en un comunicado que "los hallazgos preliminares indican que los disparos se originaron por una disputa doméstica" y "se cree que todas las víctimas son familiares del sospechoso fallecido", que, según Kies, no tenía antecedentes penales.

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