Magallanes revive el sueño de un túnel submarino que conectaría el continente con Tierra del Fuego: Así sería el megaproyecto

02 jun. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un proyecto que durante años parecía solo un sueño lejano para los habitantes del extremo sur de Chile, hoy comenzó a tomar forma. Se trata de la construcción de un túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes, una obra que busca conectar el continente con Tierra del Fuego y que podría transformar la conectividad, el turismo y la actividad económica de la zona.

La iniciativa, impulsada por el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, ha ganado impulso luego de que nuevas evaluaciones técnicas redujeran considerablemente los costos estimados para su construcción.

El túnel que busca reemplazar el cruce en barcaza

El proyecto contempla una conexión submarina de 3,7 kilómetros en el sector de Primera Angostura, entre Punta Delgada y Bahía Azul, el punto más cercano para conectar con Tierra del Fuego.

Actualmente, cerca de 2.150 personas y 600 vehículos cruzan diariamente entre ambos puntos mediante transbordadores, pero el servicio depende de las condiciones climáticas y puede generar importantes retrasos logísticos.

Por ello, la idea es contar con una conexión permanente entre el continente y Tierra del Fuego, eliminando la dependencia de las barcazas para este trayecto.

La reducción de costos que cambió el panorama

Durante años, uno de los principales obstáculos fue el alto costo de la obra. Sin embargo, tras la visita de especialistas internacionales, las estimaciones cambiaron radicalmente.

En conversación con Diario Financiero, el gobernador Jorge Flies afirmó que "empresas noruegas que se dedican a estos túneles estiman que puede ser mucho más barato de lo que habíamos propuesto inicialmente. Hoy, cuando los expertos nos dicen que es realizable a un tercio del valor inicial, hablamos de unos US$500 millones".

Las primeras evaluaciones cifraban el proyecto en cerca de US$1.500 millones, por lo que la reducción de costos abrió la puerta a explorar fórmulas de financiamiento mediante concesiones privadas.

El impacto que podría tener en la región

Según Flies, la construcción del túnel favorecería proyectos asociados al hidrógeno verde, fortalecería la actividad turística y podría convertir a la zona en uno de los pasos fronterizos más relevantes del país debido al flujo de personas entre Chile y Argentina.

Además, destacó que los avances tecnológicos hacen que este tipo de infraestructura sea cada vez más factible. "Hoy en ingeniería se ha avanzado enormemente. Antes los túneles se hacían con tuneladora. Hoy se hacen en superficie y se bajan al fondo marino", señaló durante la presentación de la iniciativa.

El gobernador comentó que ya está gestionando con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) los estudios de prefactibilidad y factibilidad antes de definir su ejecución.

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