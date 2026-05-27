"Las bandas han llegado a quedarse": Fiscal de Magallanes alerta por expansión del crimen organizado en el extremo sur

27 may. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto, alertó acerca de nuevas rutas que el crimen organizado maneja en esa zona del país para traficar armas, drogas y productos de contrabando.

"Surge una vulnerabilidad, que es el Estrecho de Magallanes… Las bandas han llegado a quedarse", señaló Crisosto en Radio Pauta, agregando que el libre tránsito marítimo hace difícil realizar controles en naves sospechosas.

¿Cuáles delitos investiga la Fiscalía en Magallanes?

El persecutor precisó que el extremo sur enfrenta amenazas asociadas a organizaciones transnacionales, que aprovechan fragilidades fronterizas y marítimas.

Crisosto señaló que en su región hay "investigaciones por tráfico de cocaína, drogas sintéticas, armas, lavado de activos y contrabando… El tema de las armas es muy importante".

Según el fiscal, ni siquiera las condiciones climáticas extremas de esa zona desalientan a los criminales, "un mito que acá hemos podido desmentir; por eso decimos que han llegado a quedarse".

Añadió que, según indican las investigaciones, hoy existen organizaciones con operaciones permanentes que se vinculan con sus pares de Argentina.

Coordinación ante delitos transfronterizos

Ante este escenario, el fiscal Crisosto informó las diligencias para combatir el crimen en la zona austral: "Mantenemos una coordinación constante con las fiscalías de Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos, para enfrentar en conjunto los delitos transfronterizos, que acá son distintos a lo que se dan en el norte", explicó.

El fiscal indicó además que la frontera con Argentina presenta la debilidad de que es una extensa zona que carece de barreras naturales: "No hay ningún hito geográfico, es una pampa, lo que facilita el tránsito ilegal de mercancía", señaló.

Respecto a las estrategias para combatir los delitos, destacó que "lo más importante es poder cortarles a estos grupos los flujos ilícitos de dinero, junto a los activos y a los capitales".

Además, el persecutor enfatizó en que en la región "el delito no es local; es continental, pues estas organizaciones criminales operan mediante rutas que atraviesan distintos países antes de llegar al extremo sur chileno... Por ello es aún más importante la colaboración internacional".