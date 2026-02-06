¿Se prohibió el acceso a la playa?: Detectan fragata portuguesa en zona costera del Maule

06 feb. 2026 - 23:02 hrs.

¿Qué pasó?

La presencia de ejemplares de fragata portuguesa en la zona costera de la región del Maule encendió las alertas de las autoridades marítimas, que activaron medidas de vigilancia preventiva en el sector de Iloca para monitorear la eventual propagación de esta especie.

La Armada de Chile confirmó el hallazgo durante esta jornada y señaló que se mantienen patrullajes en la zona con el fin de resguardar la seguridad de quienes visitan el borde costero. Tras la evaluación realizada conforme a los protocolos del Ministerio de Salud, se determinó que por ahora no se configuran las condiciones necesarias para prohibir el baño ni las actividades recreativas en las playas del sector.

¿Qué dijeron desde la Armada?

Pese a ello, la autoridad marítima insistió en la importancia del autocuidado y en evitar cualquier contacto físico con estos organismos marinos, incluso cuando se encuentren sin vida en la orilla.

El cabo segundo litoral Daniel Olmos, de la alcaldía de mar de Lago Vichuquén, explicó que “en caso de detectar un ejemplar, este se identifica por su flotador alargado de color azul, violáceo y largos tentáculos”.

Asimismo, reiteró las recomendaciones frente a una eventual exposición, indicando que “se reitera, ante cualquier contacto, se debe acudir al centro asistencial más cercano y dar aviso al teléfono de emergencia 137 de la Armada de Chile”.

Desde la institución aseguraron que el monitoreo continuará de manera permanente en las playas bajo su jurisdicción, con el objetivo de prevenir riesgos para la población y actuar oportunamente ante nuevos avistamientos.

