Temblor se registra en la zona central: ¿Cuál es la magnitud y el epicentro del sismo?
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 3,2 se registró durante la noche de este viernes en la región de O'Higgins, cuando el reloj marcaba las 21:22 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 14 kilómetros al norte de San Fernando, a 67 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
