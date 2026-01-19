Incendios en el Biobío y Ñuble: Conoce cómo verificar si cuentas con un seguro y cómo activarlo

19 en. 2026 - 18:00 hrs.

Ante los graves incendios forestales que han afectado a las regiones del Biobío y Ñuble, la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó que las personas damnificadas pueden activar los seguros contra siniestros, en caso de que los hubieran contratado con anterioridad a la catástrofe.

De paso, la organización hizo un llamado a las personas afectadas para que revisen si cuentan con algún seguro y explicó en detalle cómo se puede acceder a ellos.

¿Cómo activar los seguros contra incendios?

Con el fin de orientar a las familias que hayan sufrido daños en esta catástrofe, la AACH recomendó tomar las siguientes acciones:

Verifica si cuentas con algún seguro que contemple coberturas asociadas a daños por incendio u otros riesgos relacionados. En caso de no disponer de la póliza o de desconocer si existe un seguro vigente, puedes consultar esta información en el sitio web de la Comisión para el Mercado (www.conocetuseguro.cl). Una vez en la plataforma, pincha en "Consulta aquí" y accede con tu RUT y Clave Única. Finalmente, en la sección de "Servicios" podrás conocer tus seguros y los de tu familia. Cuando las condiciones lo permitan, debes realizar la denuncia del siniestro a la brevedad. Lo ideal es contactar de manera directa, y a través de canales remotos, a la compañía aseguradora o el corredor de seguros correspondiente.

¿Qué dijo la AACH?

Desde la AACH informaron que la industria aseguradora se encuentra coordinando medidas para reforzar la atención y orientación a los afectados, para así facilitar la tramitación de las denuncias de incendios y dar curso a los requerimientos de manera oportuna y eficiente.

"Paralelamente, la AACH se encuentra recopilando información relevante para ponerla a disposición de las autoridades con el fin de apoyar la evaluación de daños y favorecer una adecuada y expedita gestión de las coberturas", añadieron.

