Incendios en el Biobío y Ñuble: Conoce cómo verificar si cuentas con un seguro y cómo activarlo

Ante los graves incendios forestales que han afectado a las regiones del Biobío y Ñuble, la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó que las personas damnificadas pueden activar los seguros contra siniestros, en caso de que los hubieran contratado con anterioridad a la catástrofe.

De paso, la organización hizo un llamado a las personas afectadas para que revisen si cuentan con algún seguro y explicó en detalle cómo se puede acceder a ellos.

¿Cómo activar los seguros contra incendios?

Con el fin de orientar a las familias que hayan sufrido daños en esta catástrofe, la AACH recomendó tomar las siguientes acciones:

  1. Verifica si cuentas con algún seguro que contemple coberturas asociadas a daños por incendio u otros riesgos relacionados.
  2. En caso de no disponer de la póliza o de desconocer si existe un seguro vigente, puedes consultar esta información en el sitio web de la Comisión para el Mercado (www.conocetuseguro.cl).
  3. Una vez en la plataforma, pincha en "Consulta aquí" y accede con tu RUT y Clave Única. Finalmente, en la sección de "Servicios" podrás conocer tus seguros y los de tu familia.
  4. Cuando las condiciones lo permitan, debes realizar la denuncia del siniestro a la brevedad. Lo ideal es contactar de manera directa, y a través de canales remotos, a la compañía aseguradora o el corredor de seguros correspondiente.

¿Qué dijo la AACH?

Desde la AACH informaron que la industria aseguradora se encuentra coordinando medidas para reforzar la atención y orientación a los afectados, para así facilitar la tramitación de las denuncias de incendios y dar curso a los requerimientos de manera oportuna y eficiente.

"Paralelamente, la AACH se encuentra recopilando información relevante para ponerla a disposición de las autoridades con el fin de apoyar la evaluación de daños y favorecer una adecuada y expedita gestión de las coberturas", añadieron.

