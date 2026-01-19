Seguro de Cesantía otorga nuevos beneficios y disminuye sus requisitos para habitantes de Biobío y Ñuble tras incendios forestales

19 en. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) anunció la activación de beneficios especiales y la disminución de los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía a causa del Estado de Catástrofe que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío.

¿Quiénes pueden acceder a los nuevos beneficios del Seguro de Cesantía?

Como consecuencia de los graves incendios en la zona, la totalidad de los habitantes de Ñuble y Biobío que se encuentren en situación de cesantía podrán acceder a nuevos beneficios.

Esto incluye a quienes hayan perdido su trabajo antes o durante la catástrofe y cuyo último trabajo se encuentre en cualquier comuna de las regiones afectadas.

¿Cuáles son los nuevos beneficios del Seguro de Cesantía?

Tanto para quienes ya estén recibiendo el Seguro de Cesantía como para los que van a solicitarlo, verán una mejora en sus pagos, aunque no se ha detallado la fórmula:

Beneficiarios actuales: Si el afiliado está cobrando su Seguro de Cesantía, se mejorarán los próximos dos pagos de su beneficio. Nuevos beneficiarios: Si el afiliado no ha solicitado su Seguro de Cesantía y cumple con los requisitos de acceso, recibirá el mejoramiento de los primeros dos pagos del beneficio.

Adicionalmente, quienes reciben el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y estén en su último pago (quinto mes consecutivo) durante el periodo de catástrofe, obtendrán dos pagos adicionales automáticos si continúan cesantes. Estos montos equivaldrán al 30% de su renta imponible promedio.

Menos requisitos para postular

En el caso de nuevos postulantes al Seguro de Cesantía, disminuirán el número de cotizaciones exigidas para cada trabajador, según el tipo de contrato que tenían:

Para contrato indefinido o trabajador de casa particular , antes se exigía haber tenido al menos 10 cotizaciones mensuales, mientras que ahora deben ser 8.

, antes se exigía haber tenido al menos 10 cotizaciones mensuales, mientras que ahora deben ser 8. En el caso del contrato a plazo fijo o por obra, el requisito baja de 5 a 4 cotizaciones.

En la misma línea, para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), la exigencia disminuye de 10 a 8 cotizaciones mensuales para cualquier tipo de contrato.

¿Cómo postular?

Puedes solicitar el Seguro de Cesantía mejorado mientras esté vigente la declaración de zona de catástrofe o 60 días después de su término. Para ello, debes acceder a este enlace y entrar con tu RUT y ClaveÚnica o Clave AFC.

Una vez adentro, debes contar con tu cédula de identidad vigente; finiquito u otro documento que acredite cesantía; y un contrato de trabajo que indique la dirección donde desempeñabas tus funciones. También puedes realizar el trámite en una de las 53 sucursales de AFC.

Todo sobre Seguro de Cesantía