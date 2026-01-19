La trágica noticia que enluta a integrante de Entremares: Dos familiares murieron por incendios en el sur

19 en. 2026 - 10:31 hrs.

Los devastadores incendios que han afectado a las regiones del Biobío y Ñuble han cobrado la vida de 19 personas, hasta ahora. Entre las víctimas se encuentran dos familiares de una integrante del grupo Entremares.

Así lo dio a conocer la banda a través de sus redes sociales, que detalló que la baterista Aracelli López sufrió la pérdida de dos de sus seres queridos, justo en la previa de su presentación en el Festival del Huaso de Olmué (de ayer domingo).

"Estamos muy dolidos y consternados"

Según comentó en el escenario del Patagual la vocalista del grupo, Kriss Meyer, "estamos muy tristes por todo lo que está ocurriendo en el Biobío y Ñuble. Lamentablemente, hay pérdidas y personas que ya no están en este plano y nos duele en el alma".

"Queremos expresar a través de la distancia todo nuestro sentir y enviar nuestro amor a Sara (ahijada de Aracelli López), quien perdió a su mamá y hermano en el incendio de Lirquén. Estamos muy dolidos y consternados por la tragedia que vivimos a nivel país", añadió.

Show con dedicatoria

A pesar de la pérdida que afectó al grupo, se presentaron sobre el escenario, jornada en la que Mauro Stuardo, líder de la banda, expresó: "Esta presentación se la queremos dedicar con mucho amor y cariño a toda la gente que está sufriendo, a las regiones de Biobío y Ñuble"

"Y para ti, Sara, a quien perdió a su madre y a su hermano en estos tremendos incendios. Qué triste es comenzar y terminar el festival con esta noticia", cerró.

Todo sobre Incendio