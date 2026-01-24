Horario de invierno: ¿Cuándo se produce el cambio de hora en Chile? 

24 en. 2026 - 19:00 hrs.

En septiembre de 2025 pasamos del horario de invierno al de verano, pese a que esta estación comenzó recién casi a fines del mes de diciembre.

Aunque esta medida ha sido fuertemente criticada por algunos expertos que la califican como "nefasta" y "la peor" en cuanto a una política pública, el cambio de hora se mantiene; es más, ya hay fecha para el próximo.

De este modo, dejaremos el horario de verano para pasar al de invierno, en lo que será el primer cambio de hora de 2026. En dicha ocasión, tendremos que atrasar los relojes.

¿Cuándo es el cambio de hora en 2026?

Según ha consignado el portal web Calendario365, la fecha en que se debe volver a cambiar la hora será el próximo sábado 4 de abril de 2026.

En aquel día, al momento en que el reloj marque las 00:00 del domingo 5 de abril, se deberá retrasar el reloj, de manera que sean las 23:00 horas del sábado 4.

Cabe recordar que la región de Magallanes y la Antártica chilena se eximen de este cambio de hora y mantienen su huso horario actual.

Todo sobre Cambio de Hora