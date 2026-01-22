¿Cuándo es el próximo cambio de hora en Chile?

22 en. 2026 - 20:00 hrs.

El cambio de hora es una de las costumbres habituales de los chilenos, ya que es un ajuste que ocurre dos veces al año y da la bienvenida a la temporada de invierno o de verano.

En septiembre de 2025, los relojes de todo Chile continental tuvieron que adelantarse una hora. Hoy, cuando falta menos para el invierno, las personas tendrán que prepararse para realizar una nueva modificación.

¿Cuándo será el cambio de hora en Chile?

De acuerdo con el portal Calendario365, el siguiente ajuste de hora en Chile ocurrirá el domingo 5 de abril de 2026 durante la madrugada.

Ese día, el horario de invierno comenzará a regir desde las 00:00 horas, por lo que habrá que restar 60 minutos al reloj. Es decir, de las 00:00 del domingo 5 hasta las 23:00 del sábado 4.

Si bien la mayoría de dispositivos se actualizan automáticamente, es necesario revisar la configuración y verificar que tiene la hora correcta. Los relojes volverán a adelantarse el sábado 5 de septiembre, desde las 00:00 a las 01:00 horas del domingo 6.

