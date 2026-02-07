Impulsa la autonomía económica femenina: ¿Cómo postular al programa Mujeres Jefas de Hogar?

07 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El fortalecimiento de la autonomía financiera de las mujeres en Chile suma una nueva etapa con el inicio del proceso de postulación al Programa Mujeres Jefas de Hogar 2026. Esta iniciativa, canalizada a través de ChileAtiende y ejecutada por las diversas municipalidades, busca entregar herramientas concretas para que las trabajadoras puedan insertarse de mejor manera en el mercado laboral o potenciar sus propios emprendimientos productivos.

A diferencia de otros beneficios estatales, este programa no consiste en una transferencia monetaria directa, sino en una asesoría integral y técnica.

Las seleccionadas acceden a talleres de formación para el trabajo, apoyo en la elaboración de un proyecto laboral sólido y acompañamiento constante para la ejecución de sus metas profesionales. El proceso de participación es extenso y personalizado, permitiendo que las beneficiarias permanezcan en el programa por un periodo de uno a dos años.

Para este ciclo 2026, el periodo de postulaciones ya se encuentra vigente y se extenderá durante todo febrero hasta el cierre del mes de marzo. Las interesadas deben acudir directamente a las oficinas municipales de la comuna donde residen o trabajan, ya que el programa se gestiona de forma territorial. Es importante considerar que los cupos son limitados y dependen directamente de la capacidad de gestión de cada municipio, por lo que se recomienda iniciar el trámite de preinscripción a la brevedad.

Los requisitos para ser parte de esta red incluyen tener entre 18 y 65 años, contar con una ficha en el Registro Social de Hogares de hasta el 80% de vulnerabilidad y encontrarse económicamente activa, ya sea trabajando o en busca de empleo.

Además, para asegurar la rotación del beneficio, se exige no haber participado en este mismo programa durante los últimos tres años. Una vez realizada la preinscripción, los equipos técnicos de cada comuna contactarán a las postulantes para verificar los datos y confirmar el ingreso si existen vacantes disponibles.

