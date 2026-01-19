"Gracias por haberme escogido como tu mamá": Cata Pulido a un año de la partida de su hijo Sasha

19 en. 2026 - 12:11 hrs.

A través de redes sociales, la actriz y panelista de farándula, Catalina Pulido, compartió una fotografía y un mensaje en conmemoración al primer aniversario de fallecimiento de su hijo Sasha.

Fue por medio de una publicación en su cuenta de Instagram que la actriz reflexionó acerca de la partida de su hijo y cómo conlleva el proceso del duelo.

Cabe recordar que Sasha falleció a causa de una falla multisistémica causada por una hepatitis autoinmune. Antes de su fallecimiento, la actriz se enteró de la grave situación de salud de Sasha y la obligó a abandonar el reality show del que participaba en Perú.

"Lo único que no muere es el amor"

La panelista de farándula mencionó en la publicación que, a pesar de que ha vivido momentos difíciles luego del fallecimiento de Sasha, sabe que no puede estar en un lugar mejor descansando.

"Pasa el tiempo y el proceso es cada vez más duro y extraño... Sin embargo, saber que estás en el mejor lugar que podrías estar, y que mereces estar, consuela mi alma y corazón", sostuvo.

Cerró el mensaje con un agradecimiento a su hijo: "Gracias por haberme escogido como tu mamá... Lo único que no muere es el amor… Gracias Gracias Gracias por haberme dado el privilegio de haberte conocido mi angelito".

La publicación se llenó de mensajes de apoyo para la actriz de seguidores, cercanos y amigos, como Antonella Ríos, Katyna Huberman y Claudia Schmitd.

Revisa la publicación de Instagram