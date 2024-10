"La materia se transforma y estaremos más juntos que nunca": Catalina Pulido informa el fallecimiento de su hijo Sasha

30 oct. 2024 - 20:39 hrs.

Este miércoles 30 de octubre, la actriz Catalina Pulido informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su hijo, Sasha Von Knorring, de 28 años, quien se encontraba internado en la Clínica Dávila.

Cabe recordar que anteriormente la intérprete había publicado un mensaje en el que le pedía "por favor" a sus seguidores que se dirigieran hacia dicho recinto médico, ubicado en la comuna de Recoleta, y donaran sangre a nombre de Sasha.

El mensaje de Catalina Pulido para despedir a Sasha

A través de su cuenta de Instagram, la actriz escribió un mensaje para despedir a su hijo, a quien le dedicó emotivas palabras.

"Mi príncipe, el de los ojos profundos y honestos. La sonrisa dulce y carcajada estruendosa... Amante de la música, la conversación inteligente, culta y curiosa. Curioso de la historia, músico autodidacta. Un oído predilecto que nos unía en esa complicidad de momentos en que cantábamos a grito pelado", comenzó escribiendo Catalina Pulido.

"Mi niñito de oro. Mi caballero buen mozo y atento. No tengo palabras para darle gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá... eras demasiado sensible y bondadoso para este mundo. Viviste a concho y tan intensamente... La materia se transforma y estaremos más juntos que nunca... Sé que estarás con Juancris y con todos los rockeros que tanto te apasionaban (incluso Gatito Alquinta, quien te regaló tu primera guitarra y no soltaste nunca más)", continua el mensaje de la intérprete.

"Carita de Ángel, gracias por cada minuto que nos regalaste. Sé libre, vuela alto. Hasta pronto amor mío. Nos encontraremos y nos abrazaremos cagados de la risa. Me faltará mi compañero de recitales. Pero cada vez que escuche nuestros temas, estarás presente conmigo... No me cansaré de decírtelo nunca... TE AMO, TE AMO", cierra el texto que publicó la actriz.

Por último, muchos de los seguidores de Catalina Pulido le dejaron palabras de apoyo por el difícil momento. Además, también algunos rostros del espectáculo se sumaron a las condolencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ma Catalina Pulido Anker??‍?? (@catralitavikinga)

