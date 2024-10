Marcela Vacarezza dedica tierno mensaje a su hija Florencia por su cumpleaños: "Lograrás todo lo que te propongas"

29 oct. 2024 - 17:07 hrs.

Durante la jornada de este 29 de octubre, la familia Araneda-Vacarezza se encuentra de celebración. Lo anterior porque Florencia, la segunda hija que tuvieron Marcela y Rafael, se encuentra de cumpleaños, festejando sus 21 años.

Mediante su cuenta de Instagram, Marcela publicó un tierno mensaje al pie de una galería de imágenes en donde aparecen diferentes momentos de la vida de Florencia, desde que era una niña hasta la actualidad, como una mujer adulta.

El saludo de Marcela a Florencia

En la descripción, Marcela partió escribiendo: "Mi niña maravillosa. Esa pulga crespita y rucia que me sacaba canas verdes cuando era chiquitita... No sabes lo orgullosa que estoy de la mujer que eres, extremadamente cariñosa, sensible, alegre, excelente amiga, esforzada, trabajadora y una hija sin igual".

"Me siento feliz y tranquila porque hoy puedo decir, y no me cabe duda, que lograrás todo lo que te propongas y que la vida siempre te sonreirá porque te lo mereces. Te mereces todo y más. El mundo es tuyo, mi amor… solo sale a encontrarlo", agregó.

Por último, le dijo: "Te amo hoy y siempre... felices 21 años", adjuntando tres emojis de corazones rojos. En los comentarios, muchas personas se plegaron a los saludos cumpleañeros para Florencia, deseándole lo mejor en esta nueva vuelta al sol.

Y quien también se hizo presente fue Florencia Araneda, quien le contestó: "Te adoro infinitamente, mamá. Gracias por todo", agradeciendo con estas palabras el gesto público que tuvo su madre para con ella en redes sociales.

Comentario de Florencia

