Radiografía al primer gabinete de Kast: Hegemonía de la PUC, fuerte presencia regional y apuesta por la "madurez"

20 en. 2026 - 21:47 hrs.

Tras el anuncio oficial, el análisis de los datos duros del primer gabinete del Presidente electo José Antonio Kast permite dibujar el "mapa genético" de su administración. La conformación del equipo de 24 ministros revela patrones claros: una tecnocracia formada en las universidades de élite, una representación regional que desafía el centralismo histórico y un cruce generacional que une a la política de los 90 con los nuevos liderazgos sub-35.

A continuación, el desglose de los datos clave que definen al equipo que asumirá el 11 de marzo.

1. El factor generacional: La apuesta por la experiencia

Con un promedio de edad de 54 años, Kast optó por un gabinete "maduro", alejándose de la apuesta sub-40 que marcó el inicio del gobierno de Gabriel Boric. Este promedio sugiere una búsqueda de estabilidad y trayectoria profesional consolidada.

La brecha generacional es de más de cuatro décadas:

El decano: La experiencia política la encarna el radical Jaime Campos, quien con 72 años es el ministro de mayor edad, aportando el peso histórico de la ex Concertación.

La experiencia política la encarna el radical Jaime Campos, quien con 72 años es el ministro de mayor edad, aportando el peso histórico de la ex Concertación. La renovación: En el otro extremo se ubica Judith Marín, del Partido Social Cristiano. Con solo 30 años, la futura ministra de la Mujer se convierte en la integrante más joven del gabinete, representando el recambio generacional de la derecha conservadora.

2. La "Academia": Dominio cruzado y alto nivel técnico

Si algo define el perfil profesional del gabinete es el peso de las credenciales académicas. El equipo cuenta con 4 doctores (PhD) en áreas críticas: dos en Economía (Tomás Rau y Jorge Quiroz), una en Administración Pública (Ximena Lincolao) y uno en Transportes (Louis de Grange).

En cuanto al alma mater de los ministros, la Pontificia Universidad Católica (PUC) ejerce una hegemonía indiscutible con 9 egresados, seguida por la Universidad de Chile con 4. Juntas, las dos universidades tradicionales concentran más del 50% del gabinete.

El resto del mapa universitario: U. Gabriela Mistral (2), UAI, U. La Serena, Católica de Valparaíso, U. de los Andes, Usach, U. de Concepción, U. Central y UFRO.

3. Profesiones: El gobierno de los abogados y los números

La distribución profesional confirma un enfoque legalista y económico. Las profesiones predominantes son:

6 Abogados.

5 Ingenieros Comerciales o Economistas.

3 Ingenieros Civiles.

El resto del equipo muestra una diversidad sectorial específica para cada cartera: 2 profesoras, 1 médico, 1 publicista, 1 socióloga, 1 ingeniero agrónomo, 1 arquitecto, 1 atleta (Natalia Ducó), 1 contador auditor y 1 periodista (la vocera Mara Sedini).

4. Descentralización: La sorpresa regional

Uno de los datos más llamativos es la procedencia geográfica de los ministros. Rompiendo la inercia santiaguina de la política nacional, 11 de los 24 ministros provienen de regiones, frente a 13 de Santiago.

Esta composición (casi un 46% de fuerza regional) es una señal política potente hacia el electorado fuera de la Región Metropolitana, validando el discurso de campaña de Kast sobre la integración del "Chile real".

5. Género: Paridad política, no matemática

Aunque no alcanza la paridad exacta del 50/50, el gabinete presenta un equilibrio significativo que blinda al gobierno de críticas en esta materia:

13 Hombres.

11 Mujeres.

Esta distribución ubica a mujeres en carteras de alta visibilidad política y social, como Seguridad (Trinidad Steinert), Vocería (Mara Sedini) y Energía (Ximena Rincón), alejándose de la lógica de relegar la presencia femenina solo a ministerios sectoriales "blandos".