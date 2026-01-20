Mara Sedini: De la "batalla cultural" a La Moneda, la voz que reemplazará a Camila Vallejo

20 en. 2026 - 21:38 hrs.

Si Camila Vallejo llegó a la vocería tras años de liderazgo estudiantil y militancia en el Partido Comunista, Mara Sedini (40) aterriza en el mismo escritorio desde una vereda opuesta pero igualmente mediática: la llamada "batalla cultural". Independiente, pero pieza clave del círculo de hierro de José Antonio Kast, Sedini se convirtió en el rostro y —literalmente— la voz de la campaña que llevará a los republicanos al poder.

Su perfil es atípico para la política tradicional. Antes de defender las ideas de la libertad en paneles de televisión, Sedini estudió teatro musical en Nueva York y se presentó como cantante en el Festival del Huaso de Olmué en 2019. Sin embargo, su transición a la política fue rápida y decidida: se tituló de periodista en la Universidad Gabriela Mistral, cursó un magíster en Comunicación Política en la UAI y se fogueó como Directora de Asuntos Públicos en la Fundación para el Progreso (FPP), el think tank fundado por Axel Kaiser.

El contraste con Vallejo: "Feminismo liberal" y estilo directo

El cambio de mando en la Segegob no será solo de nombres, sino de fondo ideológico. Mientras Vallejo impulsó una agenda con enfoque de género desde una perspectiva de izquierda, Sedini se define como una "feminista liberal" o de "primera ola", crítica de lo que ella denomina la captura ideológica del movimiento por parte de la izquierda radical.

Su estilo comunicacional también promete marcar diferencias. Frecuente panelista del programa de debate Sin Filtros y conductora radial en Agricultura, Sedini ha cultivado una retórica directa y confrontacional, hábil en la cuña corta y el debate rápido, una destreza que el "kastismo" valoró para enfrentar a la oposición desde el primer día.

La "voz" de la campaña

Más allá de lo metafórico, Sedini tiene una conexión literal con la identidad del nuevo gobierno: fue ella quien interpretó el jingle oficial de la campaña de Kast ("Vota 2, vota Kast"), un detalle que mezcla su pasado artístico con su presente político. Además, ha mostrado un lado más personal y social al ser familia de acogida, una experiencia que la ha llevado a colaborar activamente en las propuestas de infancia del programa de gobierno.

El 11 de marzo, Sedini tendrá la misión de comunicar el relato del gobierno de Kast, un desafío mayor al suceder a una de las voceras más influyentes de las últimas décadas.