Natalia Duco: De deportista olímpica a la gestión ministerial, la apuesta de Kast que dejó en el camino a Claudio Bravo

20 en. 2026 - 21:39 hrs.

El Ministerio del Deporte era una de las incógnitas más comentadas en los pasillos del comando de José Antonio Kast. Durante semanas, el nombre que sonó con más fuerza para ocupar el cargo fue el de Claudio Bravo. El histórico capitán de la "Generación Dorada", quien ya había dado el "sí" a una eventual administración de Evelyn Matthei, figuraba como una carta atractiva por su liderazgo y transversalidad. Sin embargo, la balanza política terminó inclinándose hacia una figura con experiencia directa en el ciclo olímpico y la gestión institucional: Natalia Duco.

A sus 36 años, Ducó llega al gabinete con un currículum que mezcla la gloria deportiva con la reinvención mediática y profesional. Psicóloga titulada de la Universidad Gabriela Mistral y finalista olímpica en Londres 2012 y Río 2016, su designación responde a una estrategia de instalar liderazgos probados en terreno. Su nombre fue impulsado directamente por el senador Sebastián Keitel, quien la recomendó al equipo de Kast destacando su capacidad de resiliencia y su reciente rol como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares en el IND durante 2025.

Luces y sombras de una trayectoria

La nueva ministra no es una desconocida para la opinión pública, y no solo por sus récords en el lanzamiento de bala. Su carrera enfrentó su momento más crítico en 2018, cuando un control antidoping positivo por GHRP-6 derivó en una suspensión de tres años y la obligación de devolver la medalla de oro obtenida en los Juegos Suramericanos de Cochabamba. Lejos de retirarse de la vida pública, Duco aprovechó ese tiempo para ganar notoriedad en otra arena, coronándose ganadora del programa de televisión MasterChef Celebrity en 2020, lo que le permitió mantener una alta valoración ciudadana.

En el diseño de Kast, Duco tendrá la misión de fortalecer el deporte escolar y el alto rendimiento, áreas que conoce desde dentro. Su nombramiento cierra la puerta a la especulación mediática sobre el fichaje de futbolistas para el gabinete y pone a prueba la capacidad de gestión de una de las deportistas más carismáticas -y controvertidas- de la última década.