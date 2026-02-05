Bono de Protección para dueñas de casa: ¿En qué casos se pierde el beneficio?

05 feb. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono de Protección es un beneficio estatal que incrementa los ingresos de las familias y personas de los sectores más vulnerables, con el fin de incentivar su participación en programas sociales.

Consiste en el pago de hasta $23.694 por 24 meses, conforme al período de ejecución del apoyo psicosocial y siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos.

¿En qué casos se pierde el Bono de Protección?

ChileAtiende indica que las únicas dos formas en las que se puede perder el beneficio son:

Renuncia voluntaria.

No cumplir con los deberes establecidos al momento de firmar la participación en el Subsistema.

Requisitos para obtener el Bono de Protección

El beneficio es exclusivo para participantes de Chile Seguridades y Oportunidades, quienes deben haber aceptado la invitación a participar en el programa Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Se considera que aceptan al firmar la Carta de Compromiso y el Plan de Intervención, una acción que activará el inicio del apoyo psicosocial (APS) y, a su vez, el pago del bono por 24 meses.

Monto del Bono de Protección

Durante los primeros seis meses se entregan $23.694 mensuales, pero irá disminuyendo hasta finalizar el período de entrega desde que aceptó la invitación:

Del mes 7 al mes 12: $18.033.

$18.033. Del mes 13 al mes 18: $12.398.

$12.398. Del mes 19 al 24: $22.007 (valor que corresponde al monto del Subsidio Único Familiar).

