Programa Mujeres Jefas de Hogar fortalece la autonomía económica: ¿Cómo se postula?

21 en. 2026 - 09:00 hrs.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar está diseñado para fortalecer la autonomía económica de beneficiarias de entre 18 y 65 años.

Su propósito es ayudarles a desarrollar habilidades y manejar herramientas técnicas que les faciliten su interacción con el mercado laboral, de acuerdo a lo reseñado por ChileAtiende.

Esta ayuda no es monetaria, sino que ofrece talleres de formación para el trabajo y asistencia en la elaboración y ejecución de proyectos laborales. Asimismo, de acuerdo a la oferta de la comuna, se podrá gozar de otras facilidades como cuidado infantil, nivelación de estudios, alfabetización digital y atención médica.

¿Cómo se postula al programa?

Para postularse al Programa Mujeres Jefas de Hogar es necesario acercarse a las oficinas municipales de las comunas donde se ejecutará la iniciativa gubernamental.

Tras la preinscripción en estos recintos, el equipo ejecutor se contactará con la interesada para verificar el cumplimiento de los requisitos. En el caso de que haya cupos disponibles, se podrá proceder a la inscripción.

El ente precisa que la participación en el programa puede variar en un período de entre uno y dos años.

Esto es lo que debes saber

Los requisitos para acceder al beneficio para mujeres son:

Ser jefa de hogar.

Tener entre 18 y 65 años.

Pertenecer hasta el 80% de vulnerabilidad, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH). Ser económicamente activa.

Vivir o trabajar en la comuna donde se implementa el programa.

No haber participado del Programa Mujeres Jefas de Hogar en los 3 años anteriores.

El plazo de postulaciones para el ciclo 2026 comenzó en este mes de enero y se extenderá hasta marzo.

