Nuevo spin-off confirmado de Game of Thrones tendrá a un Stark como protagonista

Luego de la estrepitosa caída de la última temporada de "Game of Thrones", parecía un poco improbable que HBO diera pie a crear una idea nueva con la saga de Westeros.

Sin embargo, "House of the Dragon" ha logrado calar entre los fans que se resistieron más a ver una secuela de la serie original.

Durante esta semana, se han revelado los planes de Warner Bros y el gigante del streaming, y además de "A Knight of a Seven Kingdoms", veremos otro spin-off con un Stark protagonizándolo.

Un Targaryen por un Stark

Hace algunos años, HBO abrió la posibilidad de continuar la saga con una serie secuela protagonizada por Jon Snow, pero debido a la baja recepción del último capítulo, se desechó la idea de tener al Targaryen.

Sin embargo, la idea de la secuela no se borró; de hecho, todo lo contrario: periodistas de cine y filtradores revelaron que Warner llamó al productor Quoc Dang Tran para darle un nuevo aire al proyecto.

"La asesina del Night King", "un ratón gris" e incluso "Nadie", era como se hacía llamar Arya Stark, la nueva protagonista del spin-off de "Game of Thrones". Fuentes de The Hollywood Reporter dicen que Dang Tran será el escritor principal de la secuela, la cual está en sus primeras fases de desarrollo.

A la izquierda, Arya Stark. A la derecha, Quoc Dang Tran.

Los rumores dicen incluso que aún no hay actores contratados, ni siquiera la propia intérprete de Arya.

La próxima serie a estrenarse de Game of Thrones será "A Knight of a Seven Kingdoms" este lunes 19 a las 00:00 horas Chile.

