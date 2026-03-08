Trump dice que el próximo líder de Irán no "durará mucho" sin su aprobación

08 mar. 2026 - 13:29 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

Medios estatales iraníes informaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del asesinado líder supremo Alí Jamenei ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

Reacciones desde Irán

Debe ser "el pueblo iraní", y no Donald Trump, quien elija a su nuevo líder, dijo este domingo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y exigió que el presidente estadounidense se disculpe por iniciar la guerra en Medio Oriente.

"No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder", declaró Abbas Araghchi en el programa "Meet the Press" de la NBC, después de que Trump afirmara el jueves que debería participar en la elección del próximo líder supremo de Irán.

Araghchi también afirmó que el mandatario republicano "debería disculparse con la gente de la región y con el pueblo iraní por los asesinatos y la destrucción que han causado".

Trump defendió su derecho a participar en la elección del próximo líder supremo de Irán tras el asesinato de Alí Jamenei en las primeras oleadas de la ofensiva estadounidense-israelí, iniciada hace nueve días.

También rechazó la posibilidad de que el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, reemplace a su padre.

