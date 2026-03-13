Con 45 artistas en escena: Travis, Jet y Bandalos Chinos encabezan REC 2026

13 mar. 2026 - 13:07 hrs.

El encuentro musical gratuito más grande de Chile, REC 2026, dio a conocer la programación por jornada de su edición de este año, que se realizará el sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.

El festival confirmó una cartelera diversa que reúne 45 bandas y solistas de distintos estilos y generaciones. El evento vuelve a consolidarse como uno de los encuentros culturales más relevantes del país, reuniendo figuras internacionales, referentes de la música chilena y una importante presencia de proyectos regionales.

La jornada del sábado 28 de marzo estará encabezada por la banda australiana Jet, reconocida por éxitos como "Are You Gonna Be My Girl", junto a destacados nombres de la escena latinoamericana y nacional como Cuarteto de Nos, Los Jaivas, León Gieco, De Saloon, Claudio Valenzuela, Young Cister y Kudai, además de proyectos emergentes y propuestas locales que reflejan la diversidad musical que caracteriza al festival.

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El domingo 29 de marzo, en tanto, la jornada será liderada por los escoceses Travis, quienes regresan al país con su reconocido repertorio de rock alternativo. Ese día también se presentarán artistas ampliamente conocidos por el público como Bandalos Chinos, Gondwana, Los Tetas, Supernova, Tronic y Niebla Niebla, entre otros artistas que completan una cartelera diversa que va desde el rock y el pop hasta el reggae, el funk y la música urbana.

La organización adelantó que próximamente se darán a conocer los horarios oficiales de cada presentación, lo que permitirá a los asistentes planificar con anticipación su experiencia durante ambas jornadas del festival.

Escenarios y experiencia REC

El Festival REC 2026 contará con cuatro escenarios distribuidos en el Parque Bicentenario de Concepción, además de espacios pensados para ampliar la experiencia del público durante el evento.

En ese contexto, el director del festival, Mathías Encina, adelantó algunas de las novedades que tendrá esta edición: "Contamos con cuatro escenarios, de los cuales habrá un escenario principal con una gran boca. Vamos a tener cuatro repetidoras que jugarán un papel importante para que quienes estén lejos también puedan escuchar. Nuevamente tendremos un escenario en el teatro más grande de Chile, nuestro Teatro Biobío, y en la explanada estará el 'Pueblito REC', un sector ferial donde la gente podrá comer, tomar algo y disfrutar de más música que estará en una carpa de circo".

Una amplia oferta turística

En el marco de la difusión del festival, el jueves 5 de marzo se realizó en Santiago el lanzamiento oficial del Festival REC 2026, en una actividad desarrollada en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT). La instancia reunió a autoridades, representantes del sector turístico y actores de la industria cultural, con el objetivo de invitar al público de todo el país a ser parte de este panorama musical gratuito que se realizará en la Región del Biobío. Durante la actividad se destacó el impacto que tiene el evento para el turismo y la economía regional.

Por su parte, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, explicó que ya se están coordinando diversas acciones para recibir a los visitantes durante esos días. "Esta semana comenzamos el trabajo con la hotelería, el turismo y la gastronomía junto al apoyo de Senatur. También, estamos trabajando en conjunto con Carabineros para ver los temas de seguridad y con todos los organismos públicos vinculados al transporte público para tener horarios especiales que funcionen de manera adecuada. De esta forma las personas el próximo año no vendrán solo porque le gusta una banda, sino porque la experiencia de REC fue muy positiva".

El festival REC es financiado e impulsado por el Gobierno Regional del Biobío y Desarrolla Biobío, y producido por Sono. Todo con el apoyo de diversas empresas que apoyan el evento.

El line up completo de artistas para REC 2026 es el siguiente:

Travis – Jet – Bandalos Chinos – Cuarteto de Nos – Los Jaivas – León Gieco – Gondwana – De Saloon – Los Tetas – Claudio Valenzuela – Young Cister – Supernova – Tronic – Kudai – Niebla Niebla – Titae 4 Funk – Nico Ruiz – Holocausto – Animales Exóticos Desamparados – Teorema – Acertijo – Flor de Guayaba – Lali de la Hoz – El Em3 – Claudia Arriagada & Arriagada System – Ala Vorágine – Diagonal – Acuario – Mr. Pilz – Chung Hwa – Bodenos – La Facultad del Funk – Soulburner – Nektar Machine – Chimalguen – Mr. Funky – Tu Temple – Benjamín Candia – Pasaje Boltta – Fernando – Raín – Jaimoufo – Anomie – RedBull Batalla – Los Frutantes – Go Go Gallo Pipe – Los Machinga – School of Rock.