"La situación es dramática": Vecinos preocupados por "favelización" de tomas de terreno en Antofagasta

18 mar. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación ha generado en los vecinos de Antofagasta el avance sostenido de las tomas de terreno en la ciudad, a niveles tan descontrolados que muchos ya denominan el fenómeno como "favelización", aludiendo a los asentamientos informales de Brasil.

Y es que basta con un dron para evidenciar la magnitud de estos campamentos, mostrando una extensa ocupación irregular de los cerros de la ciudad. Imágenes del matinal Mucho Gusto revelaron un crecimiento caótico de autoconstrucciones hacia la parte alta.

Comercios y servicios al interior de la toma

Sin embargo, dentro de estos asentamientos no solo se han levantado casas. También han surgido diversos tipos de comercio y servicios que hacen que estas tomas se configuren como pequeñas ciudades, incluyendo iglesias, talleres de reparación, locales de comida y negocios de abastecimiento.

La inquietud principal proviene de los vecinos que residen en sectores cercanos a los campamentos. Ellos advierten un aumento considerable de construcciones y acusan una baja presencia policial en estas zonas, que serían foco de incivilidades.

"La situación es dramática para los vecinos"

En entrevista con Mucho Gusto, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, dijo haber conversado con el Presidente José Antonio Kast y tener su compromiso "que a la brevedad, antes de los próximos 90 días, ya vamos a tener el primer desalojo de campamentos".

"Acá hay que entrar con la mano dura. Muchas veces ha habido mano blanda, por cuestiones políticas. Hoy la mano tiene que ser dura, porque es lo que corresponde. Los vecinos que colindan con campamentos... la situación es dramática para ellos, y es tremendamente injusta", agregó.

Un antecedente particular que ha llamado la atención en el caso de las ocupaciones en Antofagasta, es que personas anónimas a través de redes sociales han hecho llamados a formar grupos y así tomarse terrenos en conjunto.

"Nosotros ya estamos cansandos, porque se están ofreciendo los terrenos. Y ya tomando un pedacito va a ser imposible sacarlos, porque se vienen a poner con niños, y están los derechos de los niños. ¿Y cómo los sacamos?", señaló una vecina al matinal.