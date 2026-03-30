Presidente Kast anticipa "medidas de mayor control al ingreso" en los colegios para evitar hechos de violencia

30 mar. 2026 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, José Antonio Kast, abordó este lunes la situación de seguridad en los establecimientos educacionales, en el marco del Encuentro de Directores por Chile, el cual está marcado por el reciente ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, región de Antofagasta.

El Mandatario afirmó que es necesario trabajar con un equipo "para hacerle frente a situaciones complejas" y que "esto no es una reacción a lo que lamentablemente ocurrió en Calama, y seguimos preocupados y vamos a estar muy ocupados, tanto en apoyar a las familias, como a los alumnos".

Medidas para resguardar a estudiantes

"Los hechos que nos conmueven a todos siguen ocurriendo, porque no todos estamos comprometidos con el respeto. Hoy día, de nuevo, en una escuela se encuentra a un alumno con un objeto que podría causar daño a otros niños", indicó Kast, haciendo referencia al estudiante que fue contenido en un colegio en Curicó por llevar un arma de fuego cargada en su mochila.

En ese contexto, expuso: “tenemos que pedirle a los padres y tenemos que lograr que todos tengamos consciencia de que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos. Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta”.

En esa línea, agregó que “eso va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que, yo entiendo, no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”.

Posibles futuros proyectos

El Presidente adelantó que estas medidas se traducirán en cambios concretos, tanto a nivel administrativo como legislativo, los que serán enviados al Congreso para su discusión.

“Eso va a requerir medidas, algunas que van a estar en reglamentos y otras que van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso y se van a discutir con los parlamentarios”.

En ese sentido, señaló que “le queremos pedir a los parlamentarios que nos colaboren con esto, más allá de cualquier ideología. La vida de un niño no tiene derecho a ser arriesgada, porque hay una diferencia en la aproximación a lo que creemos que tiene que ver un proyecto educativo”.

Rol de las comunidades educativas

El Mandatario también hizo un llamado directo a padres, profesores y comunidades escolares, enfatizando la importancia de enfrentar los hechos de violencia.

“No podemos normalizar el ataque a un profesor, a alguien que colabora en la comunidad educativa. No podemos normalizar que un padre venga a reprender a un profesor porque no le gustó una nota o por cómo se refirió en algún momento a una situación de mala conducta de su hijo o su pupilo”.

Añadió que “hoy día los profesores también tienen temor, y nosotros tenemos que respaldar la autoridad de los profesores, tenemos que respaldar la autoridad de los directores, tenemos que cuidar los proyectos educativos, cosa que no está ocurriendo”.

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