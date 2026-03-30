Ministra de la Mujer pide renuncia de directora de SernamEG en medio de su tratamiento por cáncer

30 mar. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, solicitó este lunes la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco.

Carrasco, quien ocupaba el cargo desde 2022, actualmente está en medio de un tratamiento por cáncer de mama. Por ello, la decisión de la minisitra generó fuertes críticas de la oposición y también del oficialismo.

La ahora exautoridad, cuya enfermedad fue diagnosticada a mediados del año pasado, había sido seleccionada mediante Alta Dirección Pública, es decir, no era un cargo de confianza del gobierno anterior.

"Es una pésima señal para las mujeres"

"Me parece sorprendente, toda vez que la ministra ha dicho públicamente que uno de sus pilares de trabajo tiene que ver con el cáncer en las mujeres", señaló Priscilla Carrasco, según consignó The Clinic.

"Además que no he pedido licencia. He trabajado diariamente muy comprometida en mi función con el Estado. Sorpresa es, por lo menos, una palabra que me identifica en este momento", agregó.

Carrasco calificó este hecho como una "situación compleja, por todas las mujeres que pueden tener algún tipo de diagnóstico de esta naturaleza".

Al respecto, afirmó que es una "pésima señal para las mujeres, en todas sus dimensiones en el ejercicio de sus derechos. Pero además a las mujeres que tienen un diagnóstico y somos pacientes oncológicas".

¿Qué dijo el ministerio de la Mujer?

Mediante un comunicado, el ministerio de la Mujer y Equidad de Género confirmó que "Priscilla Carrasco Pizarro ha cesado en sus funciones de directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), cargo que ocupaba desde agosto de 2022".

"Como ministerio, manifestamos nuestro agradecimiento por el compromiso demostrado durante su gestión a cargo del Servicio. La dirección nacional fue asumida, de manera subrogante, por el sociólogo Felipe Díaz Rain, quien ejercía el cargo de subdirector del Servicio", concluyó la misiva.

Críticas transversales

Una de las primeras en cuestionar la decisión fue la exministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien utilizó su cuenta de X para mostrar su molestia por la decisión del Ejecutivo.

Orellana destacó que "además de estar en pleno tratamiento de cáncer de mama triple negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90%".

"Hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral. Entre toma de razón y plazos ADP, serán meses sin directora titular. Evidencia es clara sobre cómo eso impacta gestión", escribió.

Luego, se sumó la exministra durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, Karla Rubilar: "Si esto es real, duele. Sacar a una directora del SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena Alerta Oncológica, no parece coherente. Pido sinceramente recapacitar".

Su comentario fue respondido por la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien señaló: "Toda la razón, Karla".