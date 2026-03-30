Ministra Steinert anuncia que no habrá recorte de presupuesto en Seguridad

30 mar. 2026 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

Tras sostener una reunión con la Dirección de Presupuestos (Dipres), la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, informó este lunes que en su cartera no habrá recorte presupuestario del 3%, equivalente a más de $72 mil millones.

La decisión se conoció luego de una serie de conversaciones entre la secretaria de Estado y autoridades de Hacienda, que evaluaron el impacto de la medida, a propósito de un ajuste general que anunció el Gobierno en los distintos ministerios.

De acuerdo a lo señalado por Steinert, se buscó evitar que la rebaja afectara el funcionamiento de las instituciones policiales. La autoridad lo calificó como una "muy buena noticia", y aseguró que actualmente se evalúa cómo asignar los recursos.

"Estamos muy contentos"

"La seguridad no se va a rebajar. El Presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos", aseguró la ministra.

Según explicó, pretenden que los fondos respondan "a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía".

En esa línea, subrayó que la seguridad "exige decisiones firmes, con sentido de urgencia, y hoy dimos un paso en esa dirección, así que estamos muy contentos".

La autoridad de Gobierno agregó que, por ahora, se está evaluando el destino de esos recursos, considerando las prioridades que han dado cuenta Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

"Lo que nos preocupa es que ellos tengan más herramientas de protección, antibalas y medios tecnológicos. Entonces, vamos a establecer un conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias", comentó.

"Va a ser una excepción"

La secretaria de Estado reiteró que el 3% que el Gobierno ordenó recortar en cada ministerio, se quedará en la cartera de Seguridad Pública: "Ese 3% queda con nosotros. No se va a rebajar y por eso es una muy buena noticia".

Al ser consultada si fue un "error" no haber marginado a su ministerio del recorte desde un inicio, respondió que "esto siempre fue una propuesta, se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo", y que dicha propuesta fue estudiada.

"Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos y finalmente se llegó a la convicción que en Seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio. Va a ser una excepción y, como señalé, esto es mandatado por el Presidente", explicó.